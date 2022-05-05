"Dur" ihtarına uymayan araç, akaryakıt istasyonuna giren otomobile çarptı - Son Dakika

Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan otomobil, akaryakıt istasyonuna giren araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak direğe çarptı, sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 RD 082 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsü H.G., polis ekiplerinin Gölcük Adliyesi önünde oluşturduğu uygulama noktasında durmadı. Sürücü "Dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, bir süre otomobiliyle seyir halinde ilerledikten sonra akaryakıt istasyonuna giren M.Y.S. yönetimindeki 34 NU 7688 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Mercedes marka otomobil, direğe çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan H.G. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, 41 RD 082 plakalı Mercedes marka otomobil kaza sebebiyle hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ