Edirne'de ''dur'' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika

Edirne'de ''dur'' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı

Son Güncelleme: 21.09.2023 01:09

Edirne'de polis ekipleri, şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi. Kovalamaca sonucunda bir otomobil camii bahçesine uçarken, diğer araçta ise 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araçlardan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı panelvan araç, kontrolden çıkarak Çakır Ağa Camii'nin bahçesine uçtu. Bir diğer araç ise caminin duvarına çarpıp bahçeye uçmaktan son anda kurtuldu.

'Dur' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı

Kazadan yara almadan kurtulan panelvanın sürücüsü ile diğer aracın sürücüsü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı. Kazanın yaşandığı anda polis ekipleri ile bir araç arasında daha kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçların sürücüleri ve göçmenler Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

'Dur' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı

O ANLAR KAMERADA

Kaçan panelvanın cami bahçesine uçma anı KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın çok süratli olduğu ve cami duvarına çarpıp ardından uçtuğu anlar yer aldı. Bir diğer şüpheli aracın sürücüsünün ise kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

'Dur' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı

ŞEHRİ TERK EDEMEDEN YAKALANDILAR

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının itirafta bulunduğu ve göçmenleri kent merkezinde indirdikten sonra kaçarken yakalandıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de ''dur'' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de ''dur'' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika
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