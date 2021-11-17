'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçarken yola uyuşturucu saçtı - Son Dakika

Bilecik'te jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü yola uyuşturucu madde saçtı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesi D-650 karayolunda jandarma tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol noktası 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçtı. Jandarma ve trafik polisleri tarafından kaçan araç takip edilerek Bilecik girişinde yakalandı. M.K. isimli araç sürücüsü kaçtığı esnada etrafa malzeme attığı, atılan maddenin uyuşturucu kullanmak amacıyla kullanılan 'Bong' olarak değerlendirilen aparat ve bir miktar metanfetamin (Meth) diye adlandırılan uyuşturucu olduğu tespit edilerek ele geçirildi. Şahsın ve araç üzerinde yapılan aramalar ise, 1 adet av fişeği, 3 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1-2 gram ağırlığında kubar esrar, 1 gram ağırlığında metanfetamin ele geçirilmiştir. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BİLECİK