'Dur' ihtarına uymayan araca açılan ateş sonucu 17 yaşındaki gencin ölümüne dava - Son Dakika

Ataşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca polis tarafından ateş edilmesi sonucu 17 yaşındaki Cihan Seyhan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin polis memuru hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, polisten kaçan aracı kullanan şoförün ise 6 yıla kadar hapsi istendi.



Ataşehir'de 11 Aralık 2018 tarihinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca polis memuru S.M. tarafından ateş açılmıştı. Aracın arka koltuğunda oturan Cihan Seyhan(17), kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2018 tarihinde polis memurları M.K, Ö.K. ve S.M.(32)'nin resmi zırhlı ekip aracı içinde ring görevi yaptıkları sırada Mustafa Kemal Mahallesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin içinde 4 kişinin olduğunu gördüğü anlatıldı.



Geri geri manevra yapıp aracı polisin üstüne sürmüş



Bölgenin terör bölgesi olması nedeniyle aracın kaçma ihtimaline karşı aracın sağ yan tarafına kontrol amacıyla polislerin ekip aracını durdurduğu, polis memuru S.M.'nin ekip aracından indiği ve park halindeki otomobile ilerlediği belirtildi. Bu sırada şüpheli aracın geri geri manevra yaparak polis memurunun üstüne doğru gittiği, daha sonra da park halinde bulunan araçlara çarparak kaçmaya çalıştığı, bunun üzerine polis memuru S.M.'nin belinde bulunan silahı eline aldığı kaydedildi.



Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçmaya devam etti



Polis memuru S.M.'nin yüksek sesle "dur polis" şeklinde ihtarda bulunduğu, şüpheli aracın ön kapısını açmaya çalıştığı sırada şoför koltuğunda oturan G.E.'nin bacakları arasında silah namlusu olduğunu gördüğü anlatıldı. Aracın sol arka lastiğine 2-3 el ateş ettiği ancak aracın sürücüsü olan G.E.'nin uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya devam ettiği, bunun üzerine polis memuru S.M.'nin uyarılarını yinelediği, aracın durmaması üzerine de lastik bölgelerini hedef alarak bir el daha ateş ettiği vurgulandı. İddianamede, kaçmaya devam eden şüpheli aracın polis ekipleri tarafından takip edildiği, bir caddede sıkıştırıldığı, polis memuru S.M.'nin aracın yanına koştuğu, sırada şüpheli aracın yine polis memurunun üzerine doğru hareket ettiği ve aracın kaybedildiği belirtildi.



Polis ekibinin şüpheli aracı arama çalışmaları sırasında 'silahlı yaralama' konusunun olduğunun anonsu üzerine olay yerine gittiklerinde, kendilerinden kaçan şüpheli aracın burada bulunduğunun görüldüğü, yaralanan 17 yaşındaki Cihan Seyhan'a ilk yardım ekiplerinin müdahale ettiğinin görüldüğü, hastaneye kaldırılan Cihan Seyhan'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.



Polisin açtığı ateşle vurulduğu tespit edildi



Olay yeri incelemesi sırasında elde edilen kovan ve mermi çekirdeklerinin polis memuru S.M.'nin tabancasından atılmış olduğunun belirlendiğinin kaydedildiği iddianamede, polis memuru S.M.'nin şüpheli aracı durdurmak amacıyla açtığı ateş neticesinde tabancadan çıkan merminin aracın bagaj kapağından girerek sağ arka koltukta oturan Cihan Seyhan'ın ölümüne neden olduğu belirtildi.



İddianamede, kaçan araçta yapılan incelemede 2 adet silah bulunduğu, polis memuru S.M.'nin silah kullanma hak ve yetkisinin icrasında sınırı aşmak suretiyle ölüme neden olduğu, şüpheli G.E.'nin aracı polisin üzerine sürmesi nedeniyle polis memuru S.M. hakkında haksız tahrik hükümlerini uygulanması gerektiği vurgulandı.



Polis memurunun 9 yıla kadar hapsi istendi



İddianamede, polis memuru S.M.'nin "haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Aracı süren G.E.'nin ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianame gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL