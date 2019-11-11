Son Dakika Haberleri: "Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı

"Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan aldığı düzensiz göçmenlerin içerisinde olduğu panelvan aracı kent girişinde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçmasının ardından aracı durdurdu.

Ticari mal taşımak için dizayn edilen araçta yapılan aramada Pakistan, İran ve Bangladeş uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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