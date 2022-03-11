"Dur" ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

"Dur" ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi

11.03.2022 09:16
"Dur" ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçta, yasak olmasına rağmen kullanılan çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçta, yasak olmasına rağmen kullanılan çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine A.Ü. idaresindeki 59 LV 200 plakalı otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kısa süreli takibin ardından ilçe merkezinde durduruldu.

Otomobildeki aramada, çakar lamba, kesici aletler ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Sürücü A.Ü. (29) ile araçtaki M.Ç. (27) ve Ş.T. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.Ç'nin yaralama suçundan arandığı belirlendi.

Dur ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi
Dur ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi

YORUMLAR
500
Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu Şanlıurfa'da bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu Şanlıurfa'da bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu

Otomobil, Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
07:01 İngiltere'den Ukraynalılara müjde! "Mülteciler için oda" programıyla İngiltere'de kalabilecekler
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
08:59 Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek
08:56 Zelenskiy, savaşın devam ettiği yerlerden 100 bin kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı!
08:48 Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:35:51. #1.11#
SON DAKİKA: "Dur" ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement