Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı
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"Dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

58 dakika önce

Gaziantep'te, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan araçta 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan araçta 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Nurdağı kara yolunun Gözlühöyük mevkisinde durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.A.H. ve M.C. gözaltına alındı.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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