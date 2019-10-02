Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı
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"Dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

43 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde 15 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde 15 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma ekiplerince Acırlı Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında bir otomobil sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, 15 kilo 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan araçtaki 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Acırlı Mahallesi, Midyat, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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