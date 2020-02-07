'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap yakalandı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'da polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve 3 saatlik takibin ardından yakalanan şüpheli araçta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap yakalandı, System.String[]

Kastamonu'da polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve 3 saatlik takibin ardından yakalanan şüpheli araçta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli şahıs ile uyuşturucu hapları aldıklarını beyan ettikleri 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç takibe alındı. 3 saat boyunca yapılan takip sonrasında yakalanan araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 66 adet perge hap (300 MG), 1 adet lyrica hap ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan 3 şüpheli şahısta polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde de yapılan aramada bin 315 TL para ile araçta ve evde yapılan aramada bulunan cep telefonlarına Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, şüpheli şahısların alınan ifadelerinde hapları aldıklarını beyan ettikleri 1 şüpheli şahıs ise Narkotik ekiplerince adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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