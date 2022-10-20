Dur ihtarına uymayan araçta vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayan araçta vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

20.10.2022 14:04
Dur ihtarına uymayan araçta vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak isteyen mahalle bekçisinin açtığı ateş sonucu araçta bulunan ve başından vurularak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 45 gün sonra hayatını kaybetti.

Konya'da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak isteyen mahalle bekçisinin açtığı ateş sonucu araçta bulunan ve başından vurularak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 45 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 4 Eylül Cumartesi günü gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavusbaba mevkiinde görev yapan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği bir araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmak isteyen bekçilerden E.T., uyarı ateşi açtı. Açılan uyarı ateşi sonucu silahtan çıkan mermi, araçta bulunan 19 yaşındaki Hasan Tekin'in başına isabet etti. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde olay sonrası gözaltına alınan mahalle bekçisi E.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KONYA

Kaynak: İHA
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Eylül, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan araçta vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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