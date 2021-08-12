Son dakika: Dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı, 1 polis yaralandı

GİRESUN - Giresun'da uygulama yapan polislere dur ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralanırken, şüphelilerin ise aranma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeniyol Mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün M.T. olduğu öğrenilen araçtan polise ateş açılarak hızla uzaklaştı.

Narkotik polisi açılan ateş sonucu kolundan yaralanırken, şüpheli ise araçla kaçtı. Kimliği tespit edilen şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan M.T. olduğu öğrenildi.

Şüphelinin araça çalışmaları devam ederken hayati tehlikesi bulunmayan Polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.