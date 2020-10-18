Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Fatih'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve bu sırada araçtan uyuşturucu madde atan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Fatih'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve bu sırada araçtan uyuşturucu madde atan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve bu esnada araçtan dışarıya poşet atan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçtan attıkları poşette yapılan aramada 1 kilo 575 gram uyarıcı hap, 34.45 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1730 lira ele geçirildi. Şüpheli Mehmet Y. ve Savaş B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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