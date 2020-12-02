"Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil