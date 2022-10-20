'Dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika
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'Dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

20.10.2022 11:29
'Dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı

Kırklareli'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 7 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 34 FJV 045 plakalı C.K. yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polisler ve C.K. arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonunda şüpheli C.K. aracını bırakarak kaçamaya başladı. Kısa süre sonra ekipler, kaçan C.K.'yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj dahil olmak üzere toplamda 7 kaçak göçmen yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü C.K'nin ise emniyette işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika

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