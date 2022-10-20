Alınan bilgiye göre, 34 FJV 045 plakalı C.K. yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polisler ve C.K. arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonunda şüpheli C.K. aracını bırakarak kaçamaya başladı. Kısa süre sonra ekipler, kaçan C.K.'yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj dahil olmak üzere toplamda 7 kaçak göçmen yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika

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