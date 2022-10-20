"Dur" ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 'dur' ihtarına uymayan otomobilde Suriyeli uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 34 FJV 045 plakalı C.K. yönetimindeki otomobil Cumhuriyet Mahallesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polisler ve C.K. arasında kovalamaca başladı. Kovalamacanın sonunda şüpheli C.K. aracını bırakarak kaçamaya başladı. Kısa süre sonra ekipler kaçan C.K'yı yakaladı.
Otomobilde yapılan arama da bagaj dair olmak üzere toplamda 7 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü C.K'nın ise emniyette işlemleri devam ediyor.
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