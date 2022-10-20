Otomobilde yapılan arama da bagaj dair olmak üzere toplamda 7 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika

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