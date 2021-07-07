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Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

07.07.2021 10:04
Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Küçükçekmece'de, araçla seyir halindeyken uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, ters yola girerek kaçmaya çalıştı.

Küçükçekmece'de, araçla seyir halindeyken uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, ters yola girerek kaçmaya çalıştı. Mahalle arasında yakalanan araçta, uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün öğleden sonra Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği uygulama yaptığı sırada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bu sırada araç, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ters yola girerek kaçmaya çalışan aracı devriye ekipleri ile yunus polisleri kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucunda araç, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sokakta sıkıştırılarak durduruldu. Polis ekipleri, yakaladıkları şüpheli D.Ş.K., ile C.G'nin üzerinde arama yaptı, ardından onları gözaltına aldı. Daha sonra araçta arama yapan ekipler çeşitli miktarlarda 2 adet ayrı ayrı madde Skunk ve narkotik hap ele geçirdi. Araçta inceleme yapılırken, aracın kiralık olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekilirken, karakola götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Öte yandan olayı anlatan çevredeki bir esnaf, "Çalışıyorduk, aniden bir polis sirenini duyduk. O ara beyaz arabayı durdurdular, baya kovalamışlar galiba. İki tane genci, çocukları durdurdular. Polis, 'uyuşturucuyu nereye attınız, ters yola girdiniz, insanların hayatını tehlikeye attınız' diye kızıyordu. Bir saat durdu yaklaşık, polis inceleme yaptı, arama yaptılar" dedi. - İSTANBUL

Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Küçükçekmece, Uyuşturucu, Halkalı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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