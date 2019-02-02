Dur' İhtarına Uymayan Canlı Bomba Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi

'Dur' ihtarına uymayan canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi
'Dur ihtarına uymadı', 'Canlı bombayım' dedi Polis
canlı bomba şüphelisini ayağından vurarak etkisiz hale getirdi ŞANLIURFA - Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelen akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 19 yaşındaki genç canlı bomba şüphesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan C.B. (19),emniyetin önüne gidere 'Ben canlı bombayım' dedi. Bu sırada polisin teslim olmasını istediği C.B. tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmadı. Canlı bomba olduğu düşünülen C.B. polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.