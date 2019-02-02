Dur' İhtarına Uymayan Canlı Bomba Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi

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Emeklilik Söz Konusu Değil! 102 Yaşındaki Kadının 80 Yıldır Dilencilik Yaptığı Ortaya Çıktı

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var