Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi yakalandı

"Dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi yakalandı

38 dakika önce

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, adam öldürmeye teşebbüs olayından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., isimli şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıs ile polisler arasında Yenipınar Mahallesinde kovalamaca yaşandı. Bir ara sokak içerisinde yakalanan şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgularında adam öldürmeye teşebbüs olayından 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Şahıs, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli genci boğazını kesip yakarak öldürenler de sağır ve dilsiz çıktı
FBI, 93 kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen adamı doğruladı: ABD tarihinin en büyük seri katili Mahkemedeki ifadesinde ağlayınca iyi hal indirimi aldı Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:04:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]