Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI

14.04.2022 12:03

Son dakika haberler... KONYA'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü F.K. (17), polis aracına çarpması sonucu yakalandı.

KONYA'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü F.K. (17), polis aracına çarpması sonucu yakalandı. F.K. hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak', trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışık ihlali' suçlarından toplam 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 42 AGM 935 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü de 'Dur' ihtara uymayıp otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil, takip sırasında bir polis aracına çarptı. Kazanın ardından otomobil içindeki F.K. ve E.C. (17) aracı terk edip koşarak kaçmaya başladı. 2 genç kısa sürede polis tarafından yakalandı. Polis, otomobili kimin kullandığını sorması üzerine, iki genç suçu birbirinin üzerine attı. Yapılan araştırma sonucu otomobili F.K.'nin kullandığı belirlendi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen F.K. hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak', trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışık ihlali' suçlarından toplam 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil de trafikten men edildi.

Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI
Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI
Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI
Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI
Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI
Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI
Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI
Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI - Son Dakika
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