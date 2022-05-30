KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI

30.05.2022 00:07

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kendisini takip eden motosikletli polis ekibine çarptı.

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kendisini takip eden motosikletli polis ekibine çarptı. Kazada, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ş.Ş. (21) yönetimindeki 40 DL 797 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarın uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre 'Yunus' ekipleri ile yaşanan takibin ardından Ş.Ş., Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağına geldiğinde kendisini takip eden Yunus ekiplerinin motosikletine çarpıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Olayda, motosikletten düşen polis memurları C.A. ve A.K. yaralandı. Yaralı olarak kaçan Ş.Ş. ise olayı gören bir vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ile şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma ile trafiği tehlikeye düşürmekten 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE-'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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