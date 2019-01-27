Son Dakika Haberleri: Dur' İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücünün Aracından Satır Çıktı

Dur' İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücünün Aracından Satır Çıktı

1 saat önce

KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalama sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücünün otomobilinde satır ve bıçak ele geçirildi.

Dur' İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücünün Aracından Satır Çıktı, System.String[]
KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalama sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücünün otomobilinde satır ve bıçak ele geçirildi.

Devriye görevi yapan trafik polisleri, çevreyolu üzerinde şüphelendikleri 43 LA 566 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak srücüsü M.A., yoluna devam etti. Polisin yaklaşık 6 kilometre süren takibiyle Zafertepe Mahallesi'nde durdurulan otomobilin sürücü M.A. ve yanındaki arkadaşı ters kelepçe yapılarak yere yatırıldı. M.A.'nın yapılan kontrolünde ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise satır ve bıçak ele geçirildi.

Polis ekipleri, sürücü M.A.'ya 11 bin lira para cezası uyguladı. M.A. daha sonra Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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