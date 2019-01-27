Dur' İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücünün Aracından Satır Çıktı
1 saat önce
KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalama sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücünün otomobilinde satır ve bıçak ele geçirildi.
KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalama sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücünün otomobilinde satır ve bıçak ele geçirildi.
Devriye görevi yapan trafik polisleri, çevreyolu üzerinde şüphelendikleri 43 LA 566 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak srücüsü M.A., yoluna devam etti. Polisin yaklaşık 6 kilometre süren takibiyle Zafertepe Mahallesi'nde durdurulan otomobilin sürücü M.A. ve yanındaki arkadaşı ters kelepçe yapılarak yere yatırıldı. M.A.'nın yapılan kontrolünde ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise satır ve bıçak ele geçirildi.
Polis ekipleri, sürücü M.A.'ya 11 bin lira para cezası uyguladı. M.A. daha sonra Şehit Mehmet Kartal
Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:39 Kaynak: DHA
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