'Dur' ihtarına uymayan FETÖ şüphelilerinin aracına ateş açıldı: 1 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araca polis tarafından açılan ateş sonucu FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru S.T., ağır yaralandı.

Edirne'de polis, bir grup FETÖ/PDY şüphelilerinin yasa dışı yollarda yurt dışına kaçacağını tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 FETÖ/PDY şüphelisinin bulunduğu, S.S.Ö.'nün kullandığı 34 FSH 758 plakalı aracı Başağıl- Çöpköy yolundaki uygulama noktasında durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan araç takibe alındı. Yaşanan takip sırasında polis araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu araç durdurulurken, içerisinde bulunan FETÖ/PDY şüphelisi eski polis memuru S.T. ağır yaralandığı belirlendi. S.T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.T., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Durdurulan araçta sürücü ve insan kaçakçılığından kaydı bulunan organizatör S.S.Ö. ile haklarında 'FETÖ/PDY üye olmak' suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararları bulunan ihraç komiser Ö.Y., ihraç uzman yardımcısı B.G., M.A.A. ve ihraç polis memuru Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.