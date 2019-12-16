'Dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Bitlis'te polislerin 'dur' ikazına uymayarak kaçan göçmen kaçakçısı, vurularak etkisiz hale getirildi.

'Dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Bitlis'te polislerin 'dur' ikazına uymayarak kaçan göçmen kaçakçısı, vurularak etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre, 06 KB 1240 plakalı beyaz renkli Volkswagen marka Transporter minibüste kaçak göçmenler, uyuşturucu madde ve aracın torpidosunda ruhsatsız tabanca bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı aracı iki ayrı noktada durdurmak istedi. Sürücü 'dur' ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. Polisten kaçarken karşı şeride geçen araç, karşıdan gelen bir araca çarparak durdu. Çarpma sonucu otomobilde bulunan 65 ve 35 yaşlarındaki 2 kadın ağır yaralanırken, aracın dur ihtarına uymaması nedeniyle emniyet güçlerince açılan ateş sonucu "göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde bulundurma, tehdit, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçlardan 12 ayrı kaydı bulunan O.G. (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı minibüste bulunan Pakistan, Bangladeş ve Myanmar uyruklu 17 kaçak göçmen ise hafif yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay mahallinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulundu.


Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Volkswagen, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:03 Kaynak: İHA
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