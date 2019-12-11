Dur ihtarına uymayan hırsızların aracı sulama kanalına takıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan hırsızların aracı sulama kanalına takıldı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan hırsızların aracı sulama kanalına takıldı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen şüpheliler, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken araçlarının sulama kanalına çarpıp kaza yapması sonucu yakalandı.

Dur ihtarına uymayan hırsızların aracı sulama kanalına takıldı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen şüpheliler, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken araçlarının sulama kanalına çarpıp kaza yapması sonucu yakalandı.


Olay, Ata Mahallesi Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan 34 CCA ve 35 HGY 17 plakalı otomobiller polis ekiplerince takibe alındı. Kovalamacanın ardından Baltaköy Mahallesi yakınlarında 35 HGY 17 plakalı araç sulama kanalına çarptı. Kaçan diğer araç da kaza yapan otomobilin yakınlarında durduruldu. İki otomobilin içerisinde bulunan E.O., G.U, M.B,G.E, B.T. ve E.S yakalandı. Otomobillerde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile bonzai uyuşturucu madde ve ziynet eşyaları bulundu.


Yapılan araştırma sonucunda araçta ele geçirilen ziynet eşyalarının, Efeler ilçesindeki bir evden çalındığı ortaya çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 şüpheli, hastanedeki tedavilerinin ardından diğer 2 şüpheli ile birlikte karakola götürüldü. - AYDIN

Ata Mahallesi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
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