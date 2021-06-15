Dur ihtarına uymayan kamyonetten çok sayıda çalıntı eşya çıktı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan kamyonetten çok sayıda çalıntı eşya çıktı

Ankara'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette çok sayıda çalıntı ev eşyası ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette çok sayıda çalıntı ev eşyası ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirdikleri devriye sırasında şüpheli gördükleri bir kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca ekipler ile sürücü arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra durdurulan araçta yapılan aramada çok miktarda muhtelif ev eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, araç sürücü O.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. O.Ç.'ye ayrıca 2 bin 698 lira idari trafik para cezası uygulandı. - ANKARA

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