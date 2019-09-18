Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

"Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşık Veysel Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 PNC 97 plakalı midibüsü durdurmak istedi.


Ekiplerin ihtarına uymayan midibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi, bir süre süren kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Midibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aracın sürücüsü ve beraberindeki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de bir polis, köprüden atlayan genci son anda kurtardı!
Polis kılığına girerek amcasının oğlunu kaçıran adam 1 milyon TL fidye istedi Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 00:59:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]