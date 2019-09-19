Son Dakika Haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak yakalandı
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'Dur' ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak yakalandı

16 dakika önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan midibüsün sürücüsü aracı terk ederek kayıplara karıştı.

'Dur' ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan midibüsün sürücüsü aracı terk ederek kayıplara karıştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde midibüste 19 kaçak göçmen olduğu belirlendi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde seyir halindeki 35 PNC 97 plakalı midibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Midibüsün kimliği belirsiz sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü midibüsü park ederek yaya olarak kaçtı. Midibüsü bulan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta 19 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Aralarında kadın ve çocukların da  bulunduğu 19 kaçak göçmen, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.
Polis ekipleri kayıplara karışan midibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Karabağlar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
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