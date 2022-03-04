'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

04.03.2022 10:41
'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 minibüste 125 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 minibüste 125 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri devriye görevi sırasında Adaklı Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak kaçan minibüslerden biri yolun buzlu olması sonucu kontrolden çıkarak kara saplanırken, diğer ikisi de jandarmanın takibi sonucu durduruldu. Jandarma ekiplerince minibüslerde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 125 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - VAN

'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Muradiye, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:47:58. #1.12#
SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement