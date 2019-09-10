Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı
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"Dur" ihtarına uymayan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde bir minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Veysel Karani Beldesi yol kontrol noktasına yaklaşan minibüs jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak Kozluk istikametine doğru kaçtı.

Jandarma tarafından takip edilen ve Çukurca köyü yol ayrımında durdurulan araçta 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptığı değerlendirilen M.İ. gözaltına alındı.

Jandarma, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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