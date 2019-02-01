Son Dakika Haberleri: Dur' İhtarına Uymayan Minibüste 32 Göçmen Çıktı

Dur' İhtarına Uymayan Minibüste 32 Göçmen Çıktı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 32 göçmen yakalandı.

Dur' İhtarına Uymayan Minibüste 32 Göçmen Çıktı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 32 göçmen yakalandı.

Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Güzelsu-Gürpınar karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında bir minibüste arama yapılmak istenildi. Jandarma ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli minibüs, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde Zernek Barajı mevkiinde durduruldu. Minibüs içerisinde yapılan kontrol ve aramada, yasadışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen 19 Afganistan, 12 Pakistan ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplamda 32 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak yakalanan 32 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Minibüs sürücüsü ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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