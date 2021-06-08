Dur ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı - Son Dakika

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- Dur ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

Muğla'da Bayır Mahallesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve Aydın Kontrol noktasında durdurulan minibüs içinde birisi insan taciri toplam 35 Pakistan uyruklu kaçak mülteci çıktı.

MUĞLA - Muğla'da karayolunda uygulama yapan trafik ekiplerinin şüphelendiği 34 plakalı bir minibüs ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Menteşe ilçesi girişinde bulunan Aydın kontrol noktasında tedbir alınarak durdurulan minibüs içinden birisi insan taciri 35 Pakistan uyruklu kaçak mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinin Bayır mevkisinde karayolu üzerinde uygulama yaparken, 34 AR 7842 plakalı minibüs şüphe üzerine durdurulmak istendi. Minibüs uygulama noktasında ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Trafik ekipleri Menteşe ilçesi girişinde bulunan polis uygulama noktasında tedbir alarak minibüsü durdurdu. Minibüs içinde 34 Pakistan uyruklu ve A.C. isimli insan taciri yakalandı.

Yakalanan Pakistan uyruklu şahısların İstanbul'dan Marmaris'e gittikleri, buradan da deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçecekleri öğrenildi. Yakalanan 34 Pakistan uyruklu kaçak göçmenler Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. İnsan taciri A.C. ise ifadesinin ardından adli makamlara sevke dilecek.