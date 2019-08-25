Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı
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"Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.

İbranice Mahallesi Maşat Caddesi'nde, şüpheli araçlara ilişkin uygulama yapan polis ekipleri, T.B'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayıp hızlanan motosikletli, bir polis memuruna çarparak kaçtı.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:58 Kaynak: AA
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