'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak isterken trafik polisi Battal Altınok'a çarpan M.U., motosikletten düşünce yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak isterken trafik polisi Battal Altınok'a çarpan M.U., motosikletten düşünce yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hizmet binası önünde, bugün saat 14.30 sıralarında şüphe üzerine 48 ABL 36 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü M.U., polisin dur ihtarına uymadı. Bu sırada, kendisine engel olmak isteyen motosikletli trafik polisi Battal Altınok'a çarpıp, kaçmaya çalıştı. Polis Altınok, bacağından yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletinden düşen M.U., diğer polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralı trafik polisi Altınok ise çağrılan sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, M.U.'nun neden 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığının araştırıldığını bildirdi.


Asayiş Büro, Nazilli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:22 Kaynak: DHA
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