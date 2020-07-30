Dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bir süre trafiğe kapatılan bulvar aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Yaralı Yüce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Otomobil sürücüsü Abdullah Balıkçı (36) ile Yüce, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yolcu Ali Yüce (30) araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yüce sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaman- Mersin kara yolu 15. kilometresinde uygulama yapan polis ekibi şüpheli gördüğü 70 DY 246 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Karaman 'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın kaza yapması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:55

Kaynak: AA

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