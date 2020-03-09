Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.


Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "şok uygulama" yapan asayiş ekipleri, B.K. (35) yönetimindeki 45 ZC 9112 plakalı otomobili durdurmak istedi.


Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüphelinin kullandığı araç takibe alındı.


Yaşanan kovalamaca sonucu Kervan Yolu Caddesi'nde yakalanan araçtaki B.K, İ.K.(33) ve Ş.A (23) gözaltına alındı.


Araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ve 1 adet extacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 481 lira ele geçirildi.


Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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