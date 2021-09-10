'Dur' ihtarına uymayan otomobilden atılan poşette uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilden atılan poşette 200 gram Skunk uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil dur ihtarına uymadı. Dur ihtarına uymayan otomobil ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kıyıköy, Saray istikametine kaçtığı esnada jandarma ekipleri otomobil içerisinden dışarıya bir poşet atıldığı tespit etti. Otomobil Kıyıköy Beldesi çıkısında durdurulurken otomobil içerisinde A.B., Ç.B. ve H.T. isimli şahısların olduğu ve araç içerisinden atılan poşette yapılan kontrollerde 2 adet poşete sarılmış vaziyette 200 gram Skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce uyuşturucuya el konulurken 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca ifadelerinin alınmasını ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ