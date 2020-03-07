'Dur' ihtarına uymayan otomobilden çalıntı tekne motoru çıktı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde çalıntı tekne motoru ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi kaçarken, M.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin içerisinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen tekne motoru ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheliden ikisi kaçarken, M.Ş. adlı kişi ise yakalandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlatırken, M.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.Ş.'nin yapılan sorgusunda aynı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.Soruşturma sürüyor.