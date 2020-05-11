"Dur" ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde, uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasından kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç Gençlik Caddesi'nde durduruldu.

Araçta bulunan İ.O, K.S ve Y.Ö, gözaltına alınırken yapılan aramada uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirildi.

Zorunlu trafik sigortası ve muayenesi bulunmayan araç trafikten men edildi.