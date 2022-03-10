DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

10.03.2022 11:31

DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIHalil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE'de dur ihtarına uymayan ve kendisine silah gösteren otomobil sürücüsüne Komiser Yardımcısı A.K. (30) 5 el ateş açtı.

DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE'de dur ihtarına uymayan ve kendisine silah gösteren otomobil sürücüsüne Komiser Yardımcısı A.K. (30) 5 el ateş açtı. Otomobil sürücüsü Çağlar T. (21) ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Deniz Ç. (23) hafif yaralandı. Gözaltına alınan A.K. sevk edildiği hakimlikçe suçun işleniş biçimi ve mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 9 Mart gece 02.00 sıralarında Ümraniye'ye bağlı Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 8 bekçi ile yol kontrol görevinde yer alan Komiser Yardımcısı A.K. şüpheli gördüğü otomobili durdurmak istedi. Dur ihtiyarına uymayan otomobil sürücüsü Çağlar T. iddiaya göre komiser yardımcısı A.K.'ye silah doğrulttu. Bunun üzerine A.K. otomobile 5 el ateş açtı. Çağlar T. ensesinden, yolcu koltuğunda bulunan Deniz Ç. bacağından yaralandı. S.B. ise yara almadan yakalandı.

OTOMOBİLDE TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çağlar T.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenilirken otomobilinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjöre basılı 2 adet fişek ile bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüpheli Çağlar T.'nin 18, Deniz Ç. ve S.B'nin ise 6'şar adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Komiser Yardımcısı A.K.'nin emniyetteki ifadesinde uygulama yaptıkları sırada dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli otomobilin içerisinden kendisine silah doğrultulduğunu ve bunun üzerine otomobilin arkasından ateş açtığını söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Komiser Yardımcısı A.K. burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından A.K.'yi "Olası kastla silahla yaralama" suçundan yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de mevcut delil durumunu ve suçun işleniş biçimini dikkate alarak A.K.'nin yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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