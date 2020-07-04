Dur ihtarına uymayan otomobilin sürüklediği bekçi yaralandı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan otomobilin sürüklediği bekçi yaralandı

Başakşehir'de drift yapan aracı durdurmaya çalıştığı sırada otomobile asılı kalarak sürüklenen bekçi yaralandı.

Başakşehir'de drift yapan aracı durdurmaya çalıştığı sırada otomobile asılı kalarak sürüklenen bekçi yaralandı.

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Başakşehir'de drift yapan gençlerin bulunduğu ihbarını alan polis, bölgeye gitti. Polisleri gören gençler olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Polis ekipleri bölgede çalışma başlatırken, Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda uygulama yapan gece bekçileri plakası belirtilen otomobillerden birini yakaladı.

Bekçiler otomobil sürücüsünden araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine şüpheli otomobil sürücüsü aracıyla kaçmaya çalıştı. Bu arada araca asılan iki bekçi otomobille bir süre sürüklendi.

Şüphelinin aracı zikzak yaparak ilerlemesi üzerine bekçiler otomobilden düşerek savruldu. Bekçilerden biri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bekçi, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 02:55 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan otomobilin sürüklediği bekçi yaralandı - Son Dakika
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