'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde yapılan aramada tampona gizlenmiş 171 paket içerisinde 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde yapılan aramada tampona gizlenmiş 171 paket içerisinde 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü M.Ş., polis aracına çarptıktan sonra araçtan inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan M.Ş., gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde narkotik köpeği ile yaptığı aramada aracın tamponuna gizlenmiş 171 paket halinde 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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