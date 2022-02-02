Üye Girişi
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı

02.02.2022 21:32

Antalya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 kişi, aracı sokak üzerinde terk edip izini kaybettirdi.

Antalya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 kişi, aracı sokak üzerinde terk edip izini kaybettirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi 1014. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 07 YKY 03 plakalı araç sürücüsünden durmasını istedi. Şahıs polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şahıslar Aspendos Bulvarı üzerinde izini kaybettirdi. Yunus polisleri tarafından yapılan aramada araç 1014. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu. Araçtaki biri kadın 2 kişi ise kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
20:47 Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme
20:44 HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız
20:35 Lanetli defineye dokunan adam kendinden geçti, olayın aslını duyanlar daha çok eğlendi
20:09 Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
19:57 Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
19:56 Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti
19:54 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yaptı: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 21:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement