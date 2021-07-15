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Dur ihtarına uymayan şahıstan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

15 Temmuz 2021 Perşembe 19:13
Dur ihtarına uymayan şahıstan uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayıp kaçan ve sonrasında yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayıp kaçan ve sonrasında yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle bekçileri dün gece Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 kişiye dur ikazında bulundu. Dur ikazına uymayarak kaçmaya başlayan şahıslardan bir tanesi kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan C.K. isimli kişinin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Dur ihtarına uymayan şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan şahıstan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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