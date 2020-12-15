Dur ihtarına uymayan şüpheli bekçiler tarafından yakalandı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan şüpheli bekçiler tarafından yakalandı
15.12.2020 13:16
Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Dur' ihtarına uyman şüpheli şahıs bekçiler tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Dur' ihtarına uyman şüpheli şahıs bekçiler tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle mevkiinde devriye gezen bekçiler, gece saat 00.22 sıralarında 204. sokakta sokağa çıkma yasağı kapsamında bir şahsın sorgusunu yaptığı sırada karşı sokaktan geçen bir şahsı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan F. Y. isimli şahıs kaçmaya başlayınca bekçiler de peşinden koştu. Şüpheli şahıs uzaklaşamadan Orta Mahalle caddesi üzerinde yakalandı. 32 yaşındaki F. Y. isimli şahsın kaçması ve şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine sorgulanmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN
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