Son Dakika Haberleri: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı

6 saat önce

BURSA'da operasyon düzenleyen narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayan 5 kişi, ateş açtı.

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı, System.String[]

BURSA'da operasyon düzenleyen narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayan 5 kişi, ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralanırken 1 kişi gözaltına aldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde dün gece meydana geldi. Operasyon düzenleyen narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 5 kişi, otomobilleri ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakan şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Polisin teknik takibi sonucunda Demirtaş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sıkıştırılan şüpheliler polislere ateş açtı. Polis memurlarından Ersin Yarar bacağından yaralanırken, 5 şüpheliden 4'ü, yine otomobile binerek, kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerden Ferhat U., gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bacağından yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Narkotik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
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