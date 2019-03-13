Son Dakika Haberleri: Dur" İhtarına Uymayan Şüpheliler Bekçilere Ateş Açtı

Dur" İhtarına Uymayan Şüpheliler Bekçilere Ateş Açtı

52 dakika önce

Ankara'da mahalle bekçilerinin "dur" ihtarı uymayarak kaçan şüphelilerden biri silahla ateş açtı.

Dur
Ankara'da mahalle bekçilerinin "dur" ihtarı uymayarak kaçan şüphelilerden biri silahla ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Durali Alıç Mahallesi'nde devriye görevindeki mahalle bekçileri, Dağlıca Şehitler Parkı'ndaki üç kişinin durumunda şüphelendi.

Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şüphelilerden biri, "dur" ihtarına karşılık belinden çıkardığı silahla ateş etti.

Bunun üzerine bekçiler de havaya ateş ederek şüphelileri durdurmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacada şüphelilerden Batuhan A. kısa sürede yakalanırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ara sokaklardan kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi uyuşturucu madde satıcısı olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada polis ekipleri park içinde zanlıların silahından çıkan boş kovanlar ile kaçarken çevreye attıklarından şüphelenilen uyuşturucu maddeleri aradı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Dağlıca, Mamak, Ankara, Güncel
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