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"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler çıkmaz sokağa girince yakalandı

12.01.2022 08:54
"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler çıkmaz sokağa girince yakalandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp çaldıkları araçla kaçan şüpheliler yakalandı.

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp çaldıkları araçla kaçan şüpheliler yakalandı.

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi, sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle plakasız kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Aracıyla ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, refüje ve kaldırımlara çarparak kaçmaya devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polis ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında yaklaşık 1 saatlik kovalamaca yaşandı.

Otomobil sürücüsü Bilal G. ve yanında bulunan Maşallah S, Atıcılar Mahallesi Atıcılar Çıkmazı'nda gözaltına alındı.

Ekipler, çalıntı olduğunu belirledikleri araçta sahte plakalar ele geçirdi.

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Osmangazi, Tragger, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika
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