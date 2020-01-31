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"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek yakalandı
6 saat önce
Kayseri'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:05 Kaynak: AA
Kayseri'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 38 RA 984 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye sokan ve polis araçlarına çarparak zarar veren otomobil, kovalamaca sonucu Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde'de lastiklerine ateş edilerek durduruldu.
Otomobilde bulunan Doğan K. ve Tayfun K. gözaltına alındı.
Zanlıların, hırsızlık suçundan arandıkları öğrenildi, dün de bir hırsızlık olayına karıştıkları öne sürüldü.
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