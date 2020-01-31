"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek yakalandı - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 38 RA 984 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye sokan ve polis araçlarına çarparak zarar veren otomobil, kovalamaca sonucu Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde'de lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Otomobilde bulunan Doğan K. ve Tayfun K. gözaltına alındı.

Zanlıların, hırsızlık suçundan arandıkları öğrenildi, dün de bir hırsızlık olayına karıştıkları öne sürüldü.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek yakalandı

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:05 Kaynak: AA
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