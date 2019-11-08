Son Dakika Haberleri: Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı
Son Dakika Güncel Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı

Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı

7 saat önce

BURSA'da şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 şüpheli polise ateş açtı.

BURSA'da şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 şüpheli polise ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polislerinin dur ihtarına uymayan 5 kişi otomobil ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakan şüpheliler yaya olarak kaçtı. Polisin teknik takibi sonucu Demirtaş mahallesinde bir benzinlikte sıkıştırılan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerinde bulunan Ersin Yarar isimli 1 polis ilk ateşte bacağından yaralanırken, şüpheli 5 kişiden 4'ü otomobil ile kaçtı. Şüphelilerden Ferhat U., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı

Narkotik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti Asker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih Bulut'un menajerinden ilginç savunma: O kendini bilen biri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 15:20:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]