Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu

6 saat önce

Başakşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüphelilerin polis aracına açtığı ateş sonucu, yoldan geçen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu, System.String[]

Başakşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüphelilerin polis aracına açtığı ateş sonucu, yoldan geçen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, narkotik madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri 34 DG 8763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Aracın içindeki üç kişi dur ihtarına durmayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de araçlara binerek şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında araçta bulunan kişiler polis aracına doğru ateş açtı. Polis otosuna kurşunlar isabet ederken, açılan ateş sonucu yolda geçen bir vatandaş bacağından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli araç ise, kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Başakşehir, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:52 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü         
11:29
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı         
11:03
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 02:24:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]